「最強老爸」連恩尼遜最新動作鉅片《捍衛救援》（The Marksman）上周五於全美近2000家戲院盛大上映，成為2021首部拿下票房冠軍的新片，這也是連恩尼遜繼去年10月的《倒數反擊》後票房再度登頂之作，外媒大讚「連恩尼遜絕對是疫情時代的票房巨星」。

連恩尼遜近日受訪時也透露：「我今年就要滿69歲了，不再接演動作片的日子將近。但目前我手上仍有幾部電影正在進行，我打算打到我開始使用助行器的那一天為止！」對於近來不少影迷請願，希望連恩尼遜能在《神力女超人3》中演出蓋爾加朵的父親宙斯一角，連恩尼遜對此則感到受寵若驚並妙回「我得馬上打給我經紀人」。

該片敘述海軍陸戰隊退役的神射手吉姆（連恩尼遜 飾）在亞利桑那州邊境擁有一座牧場，過著離群索居生活的吉姆，某日目睹11歲男孩米格爾和母親蘿莎遭到墨西哥毒販追殺。在一場激烈槍戰後，奄奄一息的蘿莎將米格爾托付給吉姆，吉姆決定帶著米格爾橫跨半個美國，前往芝加哥與家人團聚，兩人也建立起一段不平凡的友誼。然而，面對窮追不捨的毒販殺手，吉姆一路上將運用自己過去在海軍陸戰隊習得的戰鬥技巧，與這群殺手展開一場生死之戰，誓死護送米格爾安全回家。電影1月20日在台上映。

(中時 )