2022年地方選舉將至，藍綠陣營都在積極布局台北市長選戰，而國民黨中可能出馬角逐首都市長大位的人選中，呼聲最高的有立委蔣萬安，以及北市議員羅智強。網路輿情統計網站「聲量看政治」指出，從元旦到17日為止，羅智強在網路聲量上竟然領先蔣萬安10.46%。

「聲量看政治」分析1月1日至17日間，中國國民黨2022年台北市長擬參選人蔣萬安與羅智強兩人的各項網路聲量指標後發現，目前兩人的聲量為羅智強55.23%、蔣萬安44.77%，羅智強領先蔣萬安10.46%。

「聲量看政治」分析，羅智強與蔣萬安近期都在美豬議題有所表現，但相對於蔣萬安的低調，羅智強則顯得強勢，且他也利用罷免議題，並將美豬議題連結到罷免，使得不同選區的北市立委吳思瑤必須迎戰與反擊。至於在發言風格上，羅智強偏重鋒利，蔣萬安則相對於羅智強溫吞，蔣在美豬議題上的聲勢未如當年一例一休讓人驚豔。

不過，「聲量看政治」也指出，若深度了解蔣萬安與羅智強目前在國民黨內，以及台北市選區內的比較與競爭，目前似乎還是蔣萬安占上風。不過，羅智強持續的強勢發言，可能也會讓蔣萬安備感壓力。

【驚！17日聲量分析 羅智強竟贏蔣萬安10%】 根據1/1-1/17共17天的新聞聲量、即時新聞社群聲量，以及GoogleTrend三大聲量指標，8項細部指標進行分析。中國國民黨... 由聲量看政治發佈於 2021年1月18日 星期一

(中時新聞網)