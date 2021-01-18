南美洲國家哥倫比亞出現「河馬災難」，令環境專家頭疼不已。這些動物是臭名昭著的可卡因大毒梟帕波羅‧艾斯科巴爾（Pablo Escobar）進口到哥倫比亞的，他已在1993年被警察槍殺，但是他的私人動物園養的河馬有4隻逃脫，並且在野外繁衍。哥倫比亞將這些河馬稱為「可卡因河馬」。

俄羅斯衛星網報導，哥倫比亞的生態學家對「可卡因河馬」數量持續增加發出警告，表示河馬已造成生態危機，必須想辦法扼止這種動物數量的持續擴增。

這張1983年的檔案照片中，大毒梟艾斯科巴爾看足球比賽。他生前竟有自己的動物園。(圖/美聯社)

大毒梟艾斯科巴爾在事業最盛時，曾有佔地7,000英畝的野生動物園，在警方對他的王國發動圍剿行動時，至少有4隻河馬在混亂中逃脫。當時不已為意，以為這4隻河馬會自行死在野外，沒想到逃逸後的第27年，4隻河馬已繁衍成100多隻。

科學家警告說，由於河馬在哥倫比亞並沒有掠食者能夠阻止，因此到2024年，還會持續增加到至1,500隻。

據科學家稱，河馬尿液和糞便量都奇大，對當地環境是有毒害的，而且河馬脾氣兇悍力氣又大，是世界上最容易致人於死的野生動物。

(中時新聞網)