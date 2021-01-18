葡萄王生技引進統一企業，近20億元資金已到位；葡萄王董事長曾盛麟今表示，預計今年董事會改選，統一將取得1至2席董事，雙方將分別於保健品、通路上進行策略合作，加上新品合作開發，葡萄王將借助統一台灣、大陸、東南亞等通路據點擴展，今年營運力拚雙位數成長。

葡萄王生技去年底以私募方式辦理現金增資發行普通股，引進統一企業為投資人，並於1月14日股東臨時會決議通過；雙方在統一企業正式入股後，針對合作模式與經營方向將進一步討論，並深化雙方相關合作；曾盛麟表示，統一占全數發行後股數8％，為最大法人股東，富邦人壽約7％則位居第二。

統一企業加入後，曾盛麟指出，雙方將針對彼此優勢，共同研究開發優質產品及服務，預計今年第2季推出的兩款新品，並借重統一的通路優勢進行產品行銷；雙方合作進行不限於台灣地區，除互相代理產品、拓展通路外，統一企業於海外地區也將代理葡萄王產品，雙方互相代工生產產品，也交流食安檢測資源及合作開發新品牌、新產品等，攜手擴展大健康版圖，邁向品牌國際化與全球深耕。

上海葡萄王因整體中國消費市場動能復甦程度較預期慢，全年營業額累積7.81億元

，較去年同期減少14％，但曾盛麟表示，景氣已明顯復甦，目前整體訂單能見度從疫情前的45天回到90天，熱銷劑型農曆年前已滿載，營收表現值得期待，第1季就有雙位數成長的機會。

回顧2020年，上半年雖受疫情影響，但下半年皆以回復疫情前的成長動能，整體營收皆已回升；展望2021年，葡萄王集團三大事業體除了維持成長動能外，將以新產品、新策略及新夥伴，擘劃出全球領導及品牌之願景。

(中時 )