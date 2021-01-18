大陸保險巨頭中國人民保險集團18日晚間公布，截至2021年1月14日，全國社保基金已累計減持該公司A股4.44億股，達到減持計畫的50.19％，占公司當前已發行總股本的1.0037％。公告顯示，社保基金會減持價格區間為每股人民幣（下同）6.62元至7.41元，減持總金額為30.07億元。

澎湃新聞報導，中國人保稱，本次減持計畫是社保基金會常規性投資業務安排，對該公司無重大影響。

2020年7月9日晚間，中國人保曾發佈公告稱，社保基金自公告之日起15個交易日後的六個月內擬減持中國人保無限售條件A股不超過8.84億股。截至10月30日，社保基金減持計畫時間過半。

根據此前計畫，社保基金減持計畫將至2021年1月30日結束，目前尚未實施完畢。中國人保表示，在減持期間內，社保基金委託的證券公司將繼續實施本次減持計畫。

2011年6月，中國人保引入社保基金作為戰略投資者。此後，社保基金通過接受國有資本劃轉、二級市場交易等方式，累計增加持股34.25億股股份。

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