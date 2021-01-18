澳洲衛生部周一表示，即使大部份澳洲人接種新冠肺炎疫苗，澳洲今年可能也不會對國際社會完全開放邊境，因為目前不曉得疫苗能否預防新變種病毒的感染。雖然澳洲周一是零本土病例，但維多利亞省卻出現四宗海外旅客確診病例。

(工商 )