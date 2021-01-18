澳洲2021年恐不對國際社會完全開放邊境 22:012021/01/18 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲衛生部周一表示，即使大部份澳洲人接種新冠肺炎疫苗，澳洲今年可能也不會對國際社會完全開放邊境，因為目前不曉得疫苗能否預防新變種病毒的感染。雖然澳洲周一是零本土病例，但維多利亞省卻出現四宗海外旅客確診病例。 自由旅行夢碎 澳洲：2021不太可能開放國際邊界 挑戰川普外交 國際動盪考驗美國建制派 (工商 ) #澳洲 #國際社會 #開放邊境 #衛生部 #澳洲人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2021年對台工作會議在京召開 汪洋出席並講話 17:562021/01/18 兩岸 國際旅客不來 飯店業要學接地氣 04:102021/01/18 生活新聞 碳定價是國際趨勢 環保署尋求共識 15:122021/01/18 財經 表演藝術圖書館重新開幕 數萬張黑膠唱片開放聆聽 19:422021/01/18 生活 TPCA：2020-2021影響PCB產業的關鍵發展 10:432021/01/18 財經 投資澳洲土地涉詐3億 前特偵名檢張進豐遭約談 17:412021/01/18 社會 學測周五、六登場 台南考區注意事項看這裡 16:422021/01/18 寶島 包機確診攪局 澳網無畏照打 04:102021/01/18 運動天地 《國際社會》拜登百日億人打疫苗豪語 佛奇背書絕對可行 09:262021/01/18 財經 槓上了 南太4國電信網路出售 澳擬補貼競標者只為阻陸企收購 14:542021/01/18 財經 龍蝦慘遭陸拋棄 澳民眾餐餐吃到膩 業者怕最大惡夢到來 17:492021/01/18 財經 財經熱門新聞 被張忠謀料中 專家：台積電變戰略武器後 台灣最終下場 - 財經 台積電5奈米打造M1不算什麼？ 英特爾新CEO狠酸蘋果 - 財經 澳櫻桃將成下個祭品？ 陸官媒給差評 卻大讚另一國 - 財經 龍蝦慘遭陸拋棄 澳民眾餐餐吃到膩 業者怕最大惡夢到來 - 財經 陸去年GDP首度飆破百兆人民幣 成美國百年來最強挑戰者 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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