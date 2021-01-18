據熟悉內情人士透露，新加坡網路叫車及美食外送龍頭Grab，有意搶搭美股IPO（首度公開上市）熱潮，計劃今年內赴美掛牌上市。稱霸東南亞市場的Grab，背後金主有軟體銀行和三菱日聯金融集團，據稱打算至少募資20億美元，可望成為最大宗的東南亞公司赴美IPO案。

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