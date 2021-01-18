搶搭IPO順風車 新加坡叫車龍頭Grab擬赴美掛牌 22:022021/01/18 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據熟悉內情人士透露，新加坡網路叫車及美食外送龍頭Grab，有意搶搭美股IPO（首度公開上市）熱潮，計劃今年內赴美掛牌上市。稱霸東南亞市場的Grab，背後金主有軟體銀行和三菱日聯金融集團，據稱打算至少募資20億美元，可望成為最大宗的東南亞公司赴美IPO案。 9成晶片靠進口 汽車生產陷停擺 陸半導體驚爆慘劇 迪麗熱巴學院風短裙辣翻 白皙美腿一覽無遺超搶鏡 (工商 ) #IP #Grab #赴美 #搶搭 #龍頭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門股－和碩股價爆量 狂奔漲停 04:102021/01/15 證券．權證 教師赴美 酈英傑勉說好台灣故事 04:102021/01/17 焦點要聞 台灣重回半導體產值二哥 半導體、5G帶動PCB產業發展 10:412021/01/18 財經 華語教師赴美 酈英傑勉勵：講述不同於孔子學院的台灣故事 11:122021/01/16 政治 美全國步槍協會破產 擬遷德州 04:102021/01/17 國際大事 屏東金牌可可搶搭草莓 汪建民攜漫時光推TC巧舖草莓季 18:222021/01/18 生活 南市去年應用12導程心電圖 成功搶救42人 11:312021/01/18 社會 跨越疫情、扮企業橋樑 證交所攜手元富證辦法說 15:512021/01/18 財經 唐吉軻德台灣首店明開幕 必買商品搶先看 17:322021/01/18 生活 卡位陸商機 元富新中國N成利器 04:102021/01/18 證券．權證 漢唐 搭台積順風車 04:102021/01/17 證券．權證 財經熱門新聞 9成晶片靠進口 汽車生產陷停擺 陸半導體驚爆慘劇 - 財經 台積電資本支出創新高 美媒爆2大利空 目標價跌破眼鏡 - 財經 陸去年GDP首度飆破百兆人民幣 成美國百年來最強挑戰者 - 財經 台積電5奈米打造M1不算什麼？ 英特爾新CEO狠酸蘋果 - 財經 外資捧 台股10千金在望 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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