美國新科總統拜登周三將宣誓就職，上任首要工作是抗疫拚經濟，日前並已公布將推1.9兆美元的紓困方案，然而由於共和黨國會議員紛紛表達反對，紓困案輕鬆過關的可能性大為下降。

在拜登公布新紓困方案後，共和黨國會議員同聲一氣對方案內容多所批評，意見最多的是紓困規模太大，以及將聯邦基本工資調升逾一倍至每小時15美元。

德州共和黨眾議員布雷迪（Kevin Brady）發表聲明抨擊紓困案為「另一頭經濟瞎野牛，對搶救企業、讓民眾重返職場與強化經濟毫無幫助。」

賓州共和黨參議員圖米（Pat Toomey）也表態反對，尤其對發放1,400美元支票與基本工資調至15美元的部份最為不滿。

他還說，「一下子就狂撒2兆美元，這些錢很多還是透過舉債支應，這不但是極大的浪費，同時對經濟也是有害。」

有些人則擔心國債增加的問題，畢竟為對抗疫情對經濟的衝擊，國會與川普總共狂砸4兆美元的緊急支出，佛州共和黨參議員史考特（Rick Scott）表示，「我們不能就一味的狂花錢，這對於現在與未來的納稅人是不負責任的做法。」

在共和黨議員強烈反彈下，意味著拜登的紓困案想要輕鬆獲得國會通過的機率並不高。

面對共和黨的阻撓，拜登政府可能尋求透過預算協議程序（budget reconciliation）來推動紓困案。

預算協議程序可以在不用共和黨的支持下通過法案，如此一來就可落實包括失業保險、對州與地方政府的紓困以及擴大對低收入戶的減稅等優先紓困措施，只不過此舉將違反拜登政策將經兩黨共同協商的競選承諾。

許多經濟學家都支持以強勁的政府支出來對抗疫情對經濟的衝擊，並認為龐大的國債問題暫時可以擺在一旁，理由是目前利率水位極低，舉債成本很便宜。

(工商 )