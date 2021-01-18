楊謹華接受雜誌專訪。（《style master》提供）

楊謹華接受雜誌專訪。（《style master》提供）

楊謹華在新戲《華燈初上》飾演媽媽桑，她日前接受雜誌專訪時表示，以前的角色性格比較一貫到底，這次的媽媽桑面對客人、姊妹淘、小姐和愛人，都各自有一個樣子，「我必須不斷地因為對戲角色而轉換聲線、表情和肢體動作，才能精準詮釋出蘇慶儀這個角色的多樣面向，還是蠻挑戰的」，坦言如果20幾歲時碰上這個角色，「我絕對演不來，只能用假的」。

她說，演員的演技和生活經驗都是綜合並疊加在一起的，生活經歷一多自然而然通曉人性世事，更能掌握角色性格的拿捏。她回想剛入行時演過媽媽的戲分，「當時感情不穩定、也還未婚，我怎麼演媽媽？最後只能硬著頭皮演，演得很用力，演得迷迷茫茫」不過這些都是成為一個真正演員的必經過程，楊謹華說隨著資歷漸長，越來越

能體會前輩們總喜歡說：「當一個好演員的最大養分，就是好好過生活。」剛出道時就聽過這樣的提醒，年少青春的楊謹華常納悶「到底什麼是好好過生活」？直到她30幾歲階段依然還沒個答案，「2014年我正在拍《一把青》期間，有天忽然意識到我工作一直有，飯也吃得好，但為什麼我一點都沒有踏實的感覺？不管做什麼都不快樂。」

儘管出道得很早，但《一把青》的師娘秦芊儀可說是楊謹華繼《敗犬女王》後真正站上事業巔峰的代表作，跨越多個時空的戲分本來就不好詮釋，但楊謹華將一位女性走過不同時代、從意氣風發盪顛沛流離最後洗盡繁華的流轉拿捏得極其精準，因此奪下亞洲電視大獎的最佳女主角。不過卻鮮少人知道拍攝期間的楊謹華，正經歷她人生中的巨大轉捩點。

「《一把青》之前我演的都是偶像劇，但我希望讓觀眾看到轉變，並藉由這個轉變創造更大的聲量和觀眾印象，我壓力很大啊！」楊謹華回憶當時的只要說錯一句台詞，她就滿心自責，「有幾次我還忍不住大力拍了一下，很生氣！不能放過自己。」她急著想把每一個戲份做到最滿，不讓人看到任何缺點或疏失，「我覺得大家都在看我！」她坦承甚至是帶著自卑的心態，因為太害怕失敗，害怕自己不夠好，才會這麼高壓地逼迫自己。拍戲時緊繃著，收工後楊謹華繼續煩惱她那不知為什麼的不快樂。她發現拍戲時的不自信，來自個性中從小就有的害怕和恐懼情結，「既然想終結這些枷鎖，就對自己狠一點，整個剖開看問題在哪裡吧！」

楊謹華悶著頭苦思尋想，也和長輩、好友、牧師深聊，後來有人建議她不妨回溯和父母的相處過往，從中尋找答案吧。於是她重新和斷聯許久的父親聯繫，也重新思索童年時候跟媽媽的相處點滴，再一次次搜尋回憶、親子對話後，她終於有了答案。如果時光倒流，想回到哪個時候做些什麼？「我想回到小時候跟父母說：『你們的小孩很愛你們，我也知道你們忙著賺錢養家很辛苦，但是可不可以多給孩子一些鼓勵，讓我們從小就有自信，長大才能有足夠的勇氣和信心面對這個世界。』」

就像玩遊戲一開始就挑戰大魔王，雖然很辛苦，一旦破關，往後的過程就順利多了，楊謹華一個個發現那些自卑、恐懼來自何處，一個個去處理。現在回想起來，她依然帶著複雜的情緒說當時彷彿活在地獄般的糾結和可怕，「當時感情和生活都很混亂，整個人長期緊繃，害怕失敗的防衛心都寫在臉上，別人感受到這情緒狀態，哪會想跟我交流？我跟自己說一定要結束這狀態，那只能用盡力氣破關。」

自省的過程恰巧就是拍攝《一把青》期間，也許現實生活中的蛻變也反映到演技上，才讓秦芊儀這角色如此扣人心弦，楊謹華坦言對這部戲與其中角色的情感確實相當深刻，「也許現實生活中那些想掙脫泥淖、想活出自己的狀態，以及努力破關的過程，多少和角色有了連動吧。」對她而言，戲中角色和現實生活的自己是會互相反饋、影響，畢竟演員不像歌手，能透過表演將個人特質全部展現出來，「演員長時間躲在一個個角色背後，長時間揣摩那些角色的各式各樣的人生，所以演員要花更多時間認識自己，才能找到真正的快樂。」

她無奈笑說，以前常有人說她怎麼帶那麼多刺，怎麼那麼一臉精明，怎麼時時刻刻緊繃著面相才那麼硬，「我自己都知道啊！幸好走過那段陣痛期後，整個人轉變許多，各方面都進入相對穩定的狀態，逐漸感受到什麼是真正的快樂。」

就在醒覺的同時，Ben走進她的生命中，「上天對我太好了，在我開始轉變的同時，我先生出現了。自省並尋找答案的過程中他一直支持我，告訴我不必擔心、不必害怕，想做什麼就去做，他會一直陪在我身邊。」楊謹華事後曾經回想，如果早幾年還不肯改變的時候和Ben相遇，一定不會有結果，「兩個不同世界的人，註定無法走在一起啊！」

楊謹華用了好幾次「幸運」形容Ben來到她生命中的過程，「他對我很好，精神面上的那種好。總是用足夠的自信陪伴我，走過大大小小的事情，就連沒拿到金鐘影后，看我得失心太重因此失落，他也跟著大哭，最後我還反過來安慰他。」她說：「你不覺得，有個男人把你放在心中，還是跟他自己一樣重要的位置上，是件非常幸福的事情嗎？我真的很幸運遇到他，當然他也很幸運遇到我，真的啦！」她進一步透露：「我們不但在同一家醫院出生，還是同一位醫師接生的，你說這是不是命中註定啊！」

問起新一年的願想，楊謹華說除了繼續接戲，也計畫跨足監製的身分發展，除了想籌拍短片，和情感有關的主題戲劇也是她未來希望嘗試的目標，「等到一個好劇本不容易，那不如自己去發掘吧！」至於個人生活呢？她說當然是跟Ben好好過生活，「希望很快能多一位成員出現。哎，我媽反而還一直催促進度」，問她有什麼話想跟Ben說？「新的一年，我們加油吧！繼續愛下去，繼續像兩條蛇一樣糾纏下去喔！」

(中時 )