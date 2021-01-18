東石國中校長黃國軍（左）頒發感謝狀給高林文創基金會人員（右）。（張毓翎攝）

東石國中小將今天一拿到球衣，欣喜之情溢於言表。（張毓翎攝）

成軍22年的嘉義縣朴子市東石國中棒球隊，是縣內數一數二的棒球名校，然而球隊經費有限，小將球衣練習時經常磨破，為了減少開支，只好拿針線縫紉修補，「能穿就盡量穿」。朴子旅外企業家林聖智得知後，派員捐贈一批帽T球衣，期待每位小將穿著這個球衣，迎接一次又一次的挑戰，打出好成績。

校長黃國軍說，即使棒球隊每年經費有限，小將訓練次數也不會因此減少，這群懷抱著棒球夢的年輕小將們，年紀輕輕離家住校，平日下課後直接到朴子棒球場練球，為校爭光，也為自己的目標努力付出。

台灣工業用縫紉機業的龍頭高林公司總經理林聖智是朴子在地人，一得知朴子棒球隊的缺乏資源後，18日其高林文創基金會特別前來送朴子東石高中、東石國中棒球隊一人一件帽T球衣，讓小將們練習時有替代可穿的衣物。

東石國中棒球隊培育出許多優秀棒球選手，近年小將接力屢屢取得佳績。小將今天一拿到球衣，欣喜之情溢於言表。東石國中校長黃國軍頒發感謝狀給高林文創基金會，謝謝他們對球隊的善行義舉。

(中時 )