香港Covid 19冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會今日舉行會議後表示，經審視大陸復星醫藥與德國BioNTech合作研發的疫苗相關資料和數據，認為使用有關疫苗的效益大於風險，可在本港緊急使用。該建議將提交食物及衞生局局長考慮。

據香港《政府新聞網》報導，新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星在會議後會見傳媒，公布有關決定。他說，會上主要審視復星醫藥與BioNTech提交涉及疫苗安全、效能和質素3方面的文件和資料，包括第3期臨床數據所顯示疫苗接種於16歲以上人士具95%有效率、疫苗在外地接種的概況、有否出現不良情況等。

同時，委員會審視疫苗製造商是否符合生產質量管理規範（GMP）的標準、有否持續進行臨床測試、海外藥物規管機構核准使用和審核有關疫苗的意見和其他考慮，以及申請人會否在疫苗上市後作跟進監察。

劉澤星說，經詳細討論後，委員會認為在現時疫情下，使用復星醫藥與BioNTech合作研發的疫苗作為預防2019冠狀病毒病的效益大於風險，並一致同意將有關疫苗推薦予食物及衞生局局長考慮在本港使用。

劉澤星表示，為確保疫苗的持續安全性、有效度和品質，委員會會要求復星醫藥在疫苗獲准使用後繼續提交最新臨床數據、安全更新報告和每批疫苗的品質證明文件。如委員會認為接種有關疫苗的風險大於公眾利益，必會建議食物及衞生局局長跟進，包括建議取消有關認可。

對於挪威有年長病患接種該疫苗後死亡、以色列有人接種後出現面癱的問題，劉澤星說，委員會除要求復星醫藥進一步提交資料外，也會向當地衞生當局索取更多資料。衞生署並已設立新冠疫苗臨床事件評估專家委員會，審核每宗涉及接種疫苗後出現不良反應的個案。

(中時新聞網)