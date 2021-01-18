新冠疫情衝擊下，全球經濟均受影響，然而，大陸卻成為去年唯一實現正增長的主要經濟體。陸媒指出，根據大陸國家統計局周一公布，大陸去年GDP按年增長2.3％，總量為101.6兆人民幣，(約台幣445.8兆元），不僅是首次突破百兆，進入「世界GDP百兆俱樂部」，更成為過去近百年來，GDP總量追趕美國最接近的國家。

大陸《市界》報導，值得注意的是，這也是大陸GDP首次突破100兆元人民幣大關，不僅穩居世界第二位，佔世界經濟的比重預計將達到17%左右；至此，大陸已成功進入「世界GDP百兆俱樂部」，並成爲該俱樂部僅有的兩位成員之一，僅次於美國。

美國目前仍是世界GDP一哥。2019年，美國GDP總量爲21.02兆美元，按國際貨幣基金組織（IMF）預測，2020年其GDP將按年下滑4.4%。該報導並計算推測，依美國2020年GDP或減至約合135兆人民幣，美國只比大陸多不到34兆人民幣。

換句話說，大陸2020年GDP總量達到美國的75%左右，這也是首次突破70%大關。同時，該數據亦刷新了日本上世紀巅峰時期，佔美國71%GDP比例的記錄，成爲近百年來首個與美國GDP最接近的國家。

報導指出，展望2021年，多家經濟機構紛紛認爲，大陸經濟有望迎來更強勁的復甦。其中，世界銀行預測，大陸2021年GDP增長有望達到7.9%；IMF則更爲樂觀的預計，大陸GDP增速預測值可達8.2%；中國銀行首席研究員宗良也表示，2021年，大陸經濟可能達到8%左右相對較高的增長速度。

此外，《路透》之前曾報導，英國智庫經濟和商業研究中心2020年底發布年度報告指出，大陸將在2028年超越美國，成爲全球最大的經濟體。在疫情影響下，美中兩國經濟復甦的情況形成明顯對比，大陸經濟超過美國的時間，比以往的預估提前五年。

(中時新聞網)