桃園市議員王浩宇在16日的罷免投票中，遭到中壢市民正式以8萬多票的罷免票趕出桃園市議會；而因為在罷免投票中，「反對罷免」的得票數為7,128票，在全體中壢選民的327,758票中僅占約2.17%，所以在網路論壇上就開始有人以「2%」來戲稱支持王浩宇的網友，而有人發現，在王浩宇遭到罷免的短短2天，論壇上竟已有多達129篇文章在討論「2%」，可見這個稱呼蔚為風潮。

因為在去年8月的高雄市長補選中，台北市長柯文哲所領導的台灣民眾黨不管在選前，還是選舉中，都僅獲得了4%的支持度，所以民眾黨的支持者們以及柯粉都在網路上長期被戲稱為「4%」，這個稱呼在網路上也引起諸多討論以及衝突。

而這次王浩宇的罷免案，王浩宇的支持者竟投出了2%的反罷免票，這給了網友們全新的嘲笑名詞，「PTT佛地魔」在論壇上的風評一向相當的差，所以「2%」也成了網友集中嘲弄的對象，就有網友發現，在王浩宇遭到罷免的短短兩天中，就出現了129篇文章就「2%」進行討論。

該議題也引來「4%」跟「2%」的論戰，表示「跟4%文比起來，這是連皮毛都不到吧」、「本版有超過129篇的不知道幾倍檢討北部某市長呢」、「129篇就受不了的是不是玻璃心」、「整天說不在意然後一直強調2%沒人用，有夠可憐，我看了好笑啊，欲蓋彌彰的2%仔」、「我反而覺得是4%的最在意，因為要抓交替很急」、「綠共有643篇欸，2%慘輸」。

(中時新聞網)