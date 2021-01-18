美國聯邦通訊委員會（FCC）日前拍賣5G網路C頻譜，吸引AT＆T和威瑞森電信（Verizon）在內的業者搶標，競標者砸下創紀錄的近810億美元。

競標者在美國政府頻譜拍賣的支出創下809億美元紀錄，市場預期參業者將向銀行融資，或前往債市籌資。拍賣已於15日結束，第二階段將確定各家企業獲得的具體頻段。

大眾可能無法在近幾周內知曉哪些企業搶標成功，但華爾街已經從尋求貸款或發行債券的業者處，探尋出一些蛛絲馬跡。

根據熟知內情人士透露，AT＆T正與銀行洽談一年期借款，金額約在140億美元左右，且該公司近期在短期商業本票市場借款35億美元。T-Mobile於1月稍早發行高收益債券，籌資30億美元，此外，市場預期威瑞森即將在近幾周發債。

電信業者在2020年已經發行數十億美元債券，為頻譜舉債將進一步加重債務負擔。據悉，C頻譜拍賣得標者的整體開銷將高達960億美元，其中包括必須支付給衛星公司的款項，因為衛星公司移轉業務，為手機服務騰出空間。960億是FCC在2015年前次拍賣紀錄449億美元的逾兩倍。

本次拍賣的部分執照可落入金融公司、Comcast和Charge Communications等有線電視業者，以及手機產業的新進者Dish Network等企業的手中。電信分析師預期，無線產業的傳統大型業者將握有最多頻譜執照。

AT＆T、威瑞森和其他競標者婉拒對本次拍賣表示意見。FCC的規定禁止參與拍賣的公司討論拍賣過程。

美國政府於2020年12月展開頻譜拍賣，超低利率可能是投票金額高過多數觀察家先前預期的原因。15日美國投資級公司債平均殖利率為1.85％，略高於2020年底創下的歷史低點1.74％。

(工商 )