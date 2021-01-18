大陸廣西2020年發生駭人聽聞分屍命案，一名貌美妙齡李姓護理師，因為沈迷博弈手機遊戲，輸多贏少，走頭無路下，向同醫院一名羅姓男醫師借錢，不甘被逼多次發生關係，殘忍殺害男醫師後，再分屍煮熟沖進馬桶。檢警案發後在排污管取出2300多塊碎肉，李女一審被處以極刑，律師不服上訴，二審近日開庭，由於仍未釐清雙方的借貸，是否與脅迫發生關係有關，因此未當庭判決，全案仍在審理中。

綜合陸媒報導，25歲李姓女護理師，在同院一名劉姓女護理師的介紹下，迷上一款博弈性質的手機遊戲，雖然曾經贏錢，卻輸多贏少，金錢花盡，當時正好結識同院一名羅醫師。李女認為，羅醫師出入都開名車，十分富裕，因此開口向對方借了20萬元（約新台幣86萬元），對方答應後，約她到一間飯店交錢。

不料羅男一進到房間就脫光衣服，強迫李女與他發生關係，結束後轉帳5萬元（約新台幣21萬元）給她，後來羅男都用相同手法，強迫李女與他發生關係，幾次之後，李女決定中止這樣的關係，卻被羅男威脅若不聽從，就會讓她丟掉護理師工作。

李女不堪遭羅男凌辱，某次趁對方喝醉進房間，便拿起身旁的電源線，將他狠狠勒斃，隔天照常上班，下班返家後，再拿刀具肢解羅男的遺體，將身上的肉一塊塊割下，丟進鍋子裡煮熟，然後沖進馬桶裡。

此案曝光後，檢警在李女的房間排污管道，取出羅男2300多塊碎肉，當地法院一審將她處以極刑，上訴後，二審日前開庭，因案情尚未釐清，俟審理後再做宣判。

(中時新聞網)