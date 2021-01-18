西武獅隊監督辻發彥今（18）日在埼玉縣所澤市的球團辦公室宣布今年的春訓計劃，全隊仍分為A、B兩組，A組是一軍，集訓地點在九州宮崎的南鄉；B組是二軍，集訓地點先在所澤市，再移往四國高知縣的春野，而40歲老投手「平成怪物」松坂大輔不意外被分配在B組二軍。

辻發彥表示，松坂大輔目前還在美國的住處，等待搭機返回日本。而二軍集訓是2月1日開始，球員先在所澤市集合，2月6日再移到四國高知縣的春野，今年球季期待松坂能夠按部就班升上一軍。

松坂大輔去年重返老東家西武獅隊，原本期待重新站上西武巨蛋投手丘投球，不料調整不及，開季從二軍出發；7月間又因右手麻痺的毛病，動了頸椎內視鏡手術而整季報銷。球季結束他決定回到美國住處復健，日前曾有消息傳出，他可能無法及時回日本參加春訓，目前看來已經排除困難。

此外，四番主炮山川穗高右腳有傷，去年球季尾聲就未上場，加上今年4月滿39歲的資深投手內海哲也等人，也都被安排在B組，但內海希望能自行調整完再加入二軍春訓。

西武獅隊去年排名太平洋聯盟第3位，錯失洋聯3連霸的機會；辻發彥監督說，今年希望每位球員都要有強烈的奪冠意志，個人方面則設定更高的目標並且努力達成。

(中時 )