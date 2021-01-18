台灣日前發生醫師院內染疫事件，不料在指揮中心公布前，名嘴周玉蔻卻先曝露確診者案例細節，宅神朱學恒對此提出質疑，並對衛福部長陳時中開炮。不料，朱學恒18日自爆遭周玉寇提告，他透露周玉蔻橫行媒體界的內幕，並狠批嗆周玉蔻的手段十分惡毒，不在乎台灣疫情真相。同時，他也對周玉蔻嗆聲，「我就是敢說實話」，並強調，「我可不是那種被提告就嚇得縮回去的人」。

朱學恒今(18日)在臉書上表示，這世界上有兩件事情再多錢也買不到，「一是正義，二是老子他媽的不願意！」同時，他對於為何周玉蔻長期在台灣媒體界橫行，卻沒人敢跟她說實話感到不解。朱學恒坦言，後來他才知道，周玉蔻可以批評別人，但一被批評就氣噗噗提告，因此很多人不敢說她一句不對。

朱學恒批評周玉蔻，不擇手段沒有查證亂放消息攻擊他人，這種手段難道不夠惡毒嗎？追求獨家和收視率不擇手段，亂放話之後又要別人上你節目澄清，這種手法難道不夠下流？

面對周玉寇提告，朱學恒則忍不住直言，自己和她毫無瓜葛，既不用上她節目，也不用領她稿費，「我就是敢說實話」。朱學恒更砲轟周玉蔻真是糟糕透頂，並以這幾次的新冠肺炎案例的幾次放話為例，他認為周玉蔻不但置個人的獨家於國家防疫秩序之上，更隨便放話抹黑醫護只為了吸引媒體報導，每天聽她放話騙人造謠不就飽了？台灣的疫情真相她根本不在乎。

最後，朱學恒也說，「周玉蔻不滿我說實話而告我啦，大家就上法院來好好玩一玩吧，我可不是那種被提告就嚇得縮回去的人」。

這世界上有兩件事情再多錢也買不到，一是正義，二是老子他媽的不願意! 這世界上有兩件事情再多錢也買不到，一是正義，二是老子他媽的不願意 ! 周玉蔻長時間在台灣媒體界橫行霸道，我老是不明白為什麼沒人敢跟她說實話，你不擇手段沒有查證亂放消息攻擊他人，這種手段難道不夠惡毒嗎?你追求獨家和收視率不擇手段，亂放話之後又要別人上你節目澄清，這種手法難道不夠下流? 後來我才知道她可以批評別人，但一被批評就氣噗噗提告，搞得很多人不敢說她一句不對，但很抱歉，我跟她毫無瓜葛，既不用上她節目，也不用領她稿費，我就是敢說實話；周玉蔻真是糟糕透頂，就以這幾次的新冠肺炎案例的幾次放話來說，不但置個人的獨家於國家防疫秩序之上，更隨便放話抹黑醫護只為了吸引媒體報導，每天聽她放話騙人造謠不就飽了，台灣的疫情真相她根本不在乎。 所以我的新年新希望很快就達成啦，周玉蔻不滿我說實話而告我啦，大家就上法院來好好玩一玩吧，我可不是那種被提告就嚇得縮回去的人，讓我們一起來開開直播派對慶祝吧 ! YT高清直播傳送門 : https://youtu.be/o2fw1GDPKj4 【加入會員按鈕】 https://reurl.cc/raleRb 【訂閱頻道按鈕】 https://reurl.cc/Q3k0g9 萊克多巴人預購傳送門： https://reurl.cc/Ezx1Qn 購買朱大衣服傳送門： https://shop.lucifer.tw/ 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年1月18日 星期一

(中時新聞網)