連日寒流襲台，造成中、南部地區農漁民巨大經濟災損，富邦產險秉持主動關懷客戶的精神，即刻啟動快速理賠，累計自去年入冬以來，因連續寒流產生之寒害農漁業保險理賠總件數為766件，賠款金額逾2,500萬元，富邦產險的迅速賠款近日收到許多高雄市永安地區漁民來電，感謝富邦產險的好服務，並進一步肯定政府農委會及保險局近年來積極推動養殖水產保險，保障漁民財產的用心。

富邦產險表示，當連續十小時氣溫低於攝氏10度時，富邦產險「溫度參數養殖水產保險」（鱸魚、吳郭魚、虱目魚及石斑魚）即啟動理賠機制，並於24小時內將賠款給付到保戶手中，讓他們在經濟、生計得以無後顧之憂。近日的連續寒流，造成雲嘉南及高雄地區漁業養殖的漁民經濟上巨大的損失，累計已給付理賠件數計169件，累計賠款金額達2,122萬元，而除了養殖水產保險的理賠外，「梨農作物保險」累計受理理賠件數計597件，賠款金額396萬元。富邦產險隨時關懷客戶，農漁業保戶如因本次寒害遭受損失，富邦產險將以最快速度協助保戶申請理賠，保戶可透過本公司24小時免費服務專線（0800-009-888）進行理賠諮詢。

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