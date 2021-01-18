桃園市議員王浩宇被罷免後，台灣基進黨立委陳柏惟被國民黨點名為下一個被罷免對象。而陳柏惟2019年曾在臉書PO文，如果能把他和高雄市議員黃捷、王浩宇罷免掉，就請全台灣人吃雞排，如今被網友翻出貼文，陳柏惟卻大言不慚回應，時空背景不一樣。讓宅神朱學恒不滿開嗆，陳柏惟則回嗆他「什麼咖」。雲林菜農林佳新則順勢爆料陳柏惟一個八卦。

陳柏惟今18日一早在立院受訪回應王浩宇被罷免一事，他認為，用罷免的方式把議員排擠掉，對地方議會真的是好事嗎？真的有討論跟思考的空間。至於朱學恒17日在臉書點名開嗆他酸說，連嗆賭都這麼沒種、不敢面對 陳柏惟則回嗆「朱學恒是什麼咖啊！」，他強調，未來還是可以發祭品文，「他們2020就沒有把我罷免掉啊，輸不起」。

對於陳柏惟這番說法，林佳新18日在臉書聲援朱學恒，並向他喊話，「上駟對下駟」不用朱大回，讓他這落選立委來就好。林佳新說，原本希望他低調點，但看柏惟依然不懂低調的意思，大概是新潮流撐腰久了，忘記人情義理了。

林佳新也嘲諷陳柏惟，真沒這麼帶種，就別打嘴砲了。林佳新還爆料，「陳委員選舉期間深怕韓粉鬧場，還當面拜託他到處安撫」，林佳新強調，他本來不想說，但陳柏惟嗆了朱學恒，所以他只好戳破嘴砲假台派。

3Q陳柏惟嗆宅神後 前台中立委參選人林佳新怒爆猛料：我本來不想講。(圖/翻攝自 林佳新 臉書)

(中時新聞網)