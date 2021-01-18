大陸女星鄭爽和前男友張桓分手一年多，今（18日）爆出兩人曾在美國結婚，並找了代理孕母，但孩子出生前兩人已經分手，鄭爽便和父母一起去找男方討論棄養，完整錄音內容隨之曝光，在陸網掀起熱烈討論。

陸媒《網易娛樂》曝光一段鄭爽與父母找男方討論棄養的音檔，一開始，鄭爽父親先提出棄養，但張桓父親立刻拒絕，並表示是犯法的，可鄭爽父親態度仍十分強硬，期間鄭爽也跳出來說：「這2個孩子真的打不掉，他媽的，我都煩死了」，接著，鄭爽母親再提議孩子可以送人，或者找機構領養。

【錄音1】

鄭爽爸爸：現在怎麽辦呢？這孩子啊，就不要了，出現了這種狀況，兩個人分開了，分開了就誰也養不起，跟醫院說一下，就棄養唄，就棄唄。

張恒爸爸：不行的，你想得簡單了。

鄭爽爸爸：不是不是，我跟你講，可以棄養了

張恒爸爸：這在美國都是犯法的你知道嗎？

【錄音2】

張恒爸爸：我不能像他們那樣（丟棄孩子）。

鄭爽爸爸：這兩個孩子就一句話，不能要！要是鄭爽和張恒不復合，這兩個孩子就不能要。

張恒爸爸：那現在這個事情解決不了啊。

鄭爽爸媽：可以的，沒有解決不了的。在美國的，（讓孩子被其他人）領養。

張恒媽媽：問了嗎？

鄭爽媽媽：我們那個律師，我們咨詢了那個律師了。

張恒爸爸：美國領養什麽意思？我沒懂。

鄭爽：我們對這方面也不懂，所以當時我一個人在想這個事情，我就真的很氣。張恒現在自己知道自己做得怎麽樣，但是我們還是要解決當下的這個事吧？這兩個孩子到底怎麽辦到底？我當時真的就是特別著急，我們要做自己的東西，為自己的決定負責任。

張恒爸爸：他壓力蠻大，他隨便說什麽我都不會指責他的，知道吧？

鄭爽爸爸：問美國那邊（棄養和收養），你知道吧，就是有那個...。

鄭爽：這兩個孩子七個月真的打不掉，他媽的，煩死了。

鄭爽爸爸：打是打不掉，就是要那個，領養。

鄭爽媽媽：我們的想法是這樣的，我們咨詢律師了，因為這個是兩個生命，這個打不掉嘛，這個在國外，別說6個月以上，就算3個月可能就不讓你墮胎。你知道吧？所以就是還有一種方法，就是他們兩個現在都是不成熟的，也沒在一起，對雙方的傷害都是非常大的。所以說就不要（棄養），可以，還有一種方法，就是領養，就生下來後，就送人了，你倆就全忘了，對，就全忘了。

(中時新聞網)