從運勢命理的角度分析，財運往往和風水學有著極為重要的聯繫，甚至是深受影響。那麼不聚財的風水住宅有哪些特徵？風水命理網站「知命命理」分析，如果居家風水符合以下特點，容易把財運趕跑，甚至會導致破財！

▍1.衣物放在浴室、廁所

有些人回家後喜歡順手把外套或圍巾之類的東西放在浴室或廁所裡，其實這些是排污的地方，吉氣最少，一定要養成衣物不停留在浴室或廁所的習慣，否則將消耗財運。

▍2.財氣被壓

有些人的辦公區、居家空間都塞得滿滿的，容易把財神給擋走，無論何時都不要把客廳或辦公的角落裡堆滿東西。財氣是多方面的，如果一個地方東西太多，氣場不流通，財氣也就不旺了，不過也不能太空曠，否則也是沒有財運的。

▍3.陽台很大，而大門很小，比例相差太遠

一般居家風水中，大門為主，為一戶之樞紐，更是一屋之關鍵。因此，大門朝向的好壞、大門在整個家居中的大小比例，也極為重要。一般情況下，陽台通常比大門還大，但是，當陽台超級大、大門非常小，比例失衡的戶型就嚴重不利財運，容易破財。

▍4.家中雜物多

有的家庭面積較小，或不常整理，家裡經常堆積無用的雜物，將導致不聚財。原因是因為雜物多，家中各個房間，包括中宮、廚房、主人房、床等處的氣口就不專，自然無法專心聚財。

▍5.屋齡過高

正所謂風水輪流轉，這跟時運有關係，屋齡過高往往是說明時運已經過去，進入了一些退氣的煞氣方位。這類型房屋不宜住。除非房屋方位和佈局很合理得體仍可以旺財外，否則很難求財旺運。

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(中時新聞網)