橫跨美加邊境的爭議輸油管計畫，可能是美國總統當選人拜登上任後優先處理的項目之一。內情人士與加拿大外媒報導，拜登打算撤銷美加Keystone XL輸油管計畫的許可，最快可能在上任第一天就開鍘。

在此同時，Keystone XL計畫的開發商TC Energy宣布一連串環保措施，例如使用再生能源，希望能贏得拜登的支持，讓價值90億美元的計畫能繼續進行。

拜登的助手曾表示，拜登計劃取消Keystone XL油管計畫的許可。此外，加拿大CBC新聞17日報導，拜登20日宣誓就職後的優先行動之一，便是廢止美加油管計畫，可能在上任第一天就行動。

拜登的團隊婉拒對新聞報導發表意見，但表示拜登對該油管的立場並沒有改變。

美國總統川普上任後重啟被前總統歐巴馬喊停的Keystone XL油管，拜登曾是歐巴馬內閣的副總統，亦反對興建該油管。拜登在競選時便承諾，當選後將撤銷該計畫的許可。

TC Energy計劃以再生能源為Keystone XL油管的電力來源，承諾斥資17億美元於太陽能、風力和電池項目，在2023年油管開始運作時，達到淨零排放。該公司亦承諾聘雇工會勞工。

TC Energy的Keystone XL計畫總裁普萊爾（Richard Prior）表示：「就我們看來，這是史上最環境友善和最具永續性的油管計畫。」

Keystone XL輸油管總長度2,000英里，由加拿大西部亞伯達省延伸至美國德州，可將亞伯達省的石油運送至美國內布拉斯加州。

亞伯達省省長肯尼（Jason Kenney）在推特表示，取消Keystone XL油管計畫將流失許多工作機會、削弱美加關係，並讓美國更依賴石油輸出國家組織（OPEC）供油，危害美國國家安全。

(工商 )