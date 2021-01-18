不少民眾抱怨因疫情限制無法出國旅遊，國內旅遊住宿費高昂，其實除了民宿和青旅，超值住宿新趨勢正悄悄興起。省錢旅遊作家943曾以「全台寺廟香客大樓借宿資訊」一文達成單篇近80萬的點閱數，引發寺廟住宿熱潮，2013年的《來去寺廟住一晚》精選民宿飯店級的寺廟住宿，打破了香客大樓昏暗老舊的刻板印象，今年一月再推出《神住宿》，除了寺廟更進一步收錄教會住宿，分享更多超乎想像、超值、超神的星級住宿。

旅遊作家943秉持「就是省」的精神，人生志向不是賺大錢而是替眾人省錢，期望在物價高漲的年代發揮創意，用一星的預算過五星品質的豐富生活。十餘年來致力於各大報及平面媒體專欄寫作，也因長年分享各種創意及挖掘旅遊好康而在FB粉絲專頁累積近40萬粉絲。對她來說，省錢旅行的意義不只是用同樣預算旅行更久更遠，更是讓旅行回歸心靈的最佳途徑。

繼《來去寺廟住一晚》後，943在新書《神住宿》精選了全台十三間具有星級飯店規模的寺廟或教會住宿，有是香客大樓，有教會活動中心，甚至是與知名醫院特約的健檢度假村。

有些規格完全不輸國際頂級潮旅，或備有與五星級飯店同等級的浴巾或浴袍、感應式沖水馬桶、免費單車、保險箱、行李車、酒精及臭氧機全室消毒等，有的還聘請曾在國際知名連鎖酒店任職過的團隊，有的備有藥浴浴池。

還有些不但有健身房和游泳池，還附設SPA器材、健檢儀器、泡澡檜木桶和按摩椅，甚至還有近似韓國汗蒸幕的排毒三溫暖烤箱！這些不以營利為目的的宗教團體會館，不僅價格超值，更因與寺廟、教會比鄰而居，不僅環境清幽又能沈澱心靈、增長福氣智慧，與神同住更心安。

書中更特別收錄由943精心設計，台灣北、中、南各兩條兩天一夜走跳行程，讓民眾不用絞盡腦汁安排，直接按圖索驥就能輕鬆感受旅行的美好。其新著將刷新民眾的三觀：一、別以為省錢等於品質差，其實寺廟教會住宿非常超值。二、香客大樓也早已不再是傳統舊舊暗暗的上下舖，而可以是國際頂級潮旅。三、教會住宿也不一定都像活動中心，更可以是有游泳池和三溫暖烤箱的度假村！

無論是希望透過旅行欣賞美景、沒有太多預算卻想安排旅遊行程，或者是藉由出遊讓身心皆煥然一新，《神住宿》都替你安排好最適合的住宿選項。用最低的預算，享受最高的旅遊樂趣。

《神住宿：超值星級體驗，精選全台13間寺廟、教會》，讀者可上：圓神書活網 http://bit.ly/04400288、博客來 http://bit.ly/04400288-B、金石堂 http://bit.ly/04400288-K、誠品 http://bit.ly/04400288-E，或上FB：943就是省的超值好康分享團ww.facebook.com/943fansBLOG：943的超值省錢旅行祕笈，blog.xuite.net/iq943/ez37了解著作內容。

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