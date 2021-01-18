新冠肺炎肆虐全球近1年，對於致病機制和治療方式的突破，愈來愈有新進展，但新研究也發現，新冠肺炎確診者即使痊癒，也不能保證未來沒事。英國萊斯特大學研究揭露一殘酷的事實，新冠重症痊癒者，竟然有八分之一會因心臟、糖尿病等問題，而在5個月內死亡。

英國《每日電訊報》報導，英國萊斯特大學與英國國家統計局的研究顯示，新冠重症患者即使痊癒後，仍有許多人會出現心臟、糖尿病和慢性肝腎問題，這是針對出院新冠病患最大規模的研究。研究團隊調查的第一波出院4萬7780名新冠病患中，有29.4%曾在140天內再度就醫，總人數的12.3%在140天內死亡。

論文作者萊斯特大學教授昆提解釋，這些人出院回家之後，仍會受到新冠肺炎的長期影響，必須回院就醫，甚至面臨死亡威脅。他特別指出，近3成的痊癒者再度就醫，這樣的人數很多。對於新冠重症痊癒者的預後狀況，該研究也顯示，140天內再度就醫和死亡的機率，是醫院其他門診病人的近3.5倍。

令研究團隊備感驚訝的是，新冠重症痊癒者回院就醫，許多人是因為心臟、肝、腎出問題，也有人是糖尿病，而這些都是新罹患的疾病。

(中時新聞網)