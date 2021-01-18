支持萊豬.問政言詞教壞囝仔 里長怒號召罷免陳柏惟

桃園市議員王浩宇遭罷，無疑是給全台對當地民代感到不滿的罷免團體一劑強心針，而台中立委陳柏惟也是下一個遭到罷免的熱門人選，2月2日就是本屆立委的罷免聯署開跑時間點，台中立仁里里長鄭伯其就跳出來開第一槍，羅列五大理由，呼籲市民站出來罷免陳柏惟。

鄭伯其拍攝影片表示，他看不下去陳柏惟最近在國會中，竟不顧民意的反對，公然支持萊豬！而他也不支持校園的食安議題、不關心台中空污、公然支持大麻合法化，除此之外他的競選政策也通通跳票！以上種種的理由都足以讓台中市民來罷免這個教壞囝仔大小的立委，不罷免他簡直就是讓陳柏惟看台中人不起！

對於鄭里長的說法，許多網友都留言表示支持，「有智慧的台中人加油喔」、「台中加油，祝罷免成功」、「挺萊豬更不對，禍害下一代」、「3Q他真的被罷了，可能他會罵我們，大港你贏了，可是我們勝利」、「正義加油，為了大家的後代，身體健康，大家要走出來罷免通過萊豬的爛立委」。

台北市議員羅智強形容，陳柏惟就是台中版的王浩宇，兩人為瞎挺萊豬的所言所行有87%相似，可以說是2.0版的王浩宇。王浩宇背叛桃園人民的食安付託被下架了，陳柏惟也該為他背叛台中人民食安、瞎挺萊豬，付起政治責任，「北思瑤，中柏惟」，割萊委行動已有二位萊豬立委準備面對人民的罷免檢驗，羅智強呼籲也期待有更多民間的力量投入割萊委行動，讓「公投反萊豬」和「罷免割萊委」如車之雙軌並行啟動，一定要把萊豬趕出台灣！

(中時新聞網)