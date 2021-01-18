日本最大型的連鎖折扣店「唐吉訶德Don Don Donki」是旅日遊客必去之地，台灣1號店終於在19日上午10點在台北市西門町開幕，讓已憋到不能再憋的愛好赴日購物民眾欣喜若狂。過去以寫真演出風靡日本的女星垠凌，18日在部落格分享了鍾愛台灣的日本人老公在台北唐吉訶德試賣的購物戰果。

垠凌發文寫道：「在日本大家都很熟習的唐吉訶德Don Don Donki 台灣1號店明天開幕！老公去了今日的試賣，買了很多日本食品回來。」她也po出戰利品照片，當中有她沒喝過的「宇治茶梅酒」，大贊「好喝到嚇一跳」，以及印有吉祥物「熊本熊」的熊本新鮮草莓與白草莓，也令她讚不絕口。

對於幾乎是「日本觀光」代名詞的唐吉訶德進駐台灣，她說：「疫情讓大家去不了日本，台北能有唐吉訶德，真令人開心。」

YouTube介紹台灣超商福袋

垠凌在日本以外國人身份站上寫真女星第一線地位，同時也具歌手、演員、賽車皇后及職業摔跤選手等身分，2008年婚後回台定居後，仍受到日媒密切關注，去年年底還追蹤了她聖誕裝扮cosplay的消息。

她頻繁地在部落格以及YouTube頻道分享她的家庭生活與向日本觀眾介紹台灣風情，去年疫情期間她就介紹了台灣各種防疫措施，將台灣民眾生活不受影響的實際情形傳達給日本觀眾。春節即將到來，18日她也在YouTube頻道上介紹了台灣的「超商福袋」，直嚷「便宜又好康！」，也讓熱愛台灣旅行的日本觀眾完成一趟「心靈偽出國」。

垠凌一直受日媒關注，去年年底還追蹤了她聖誕裝扮cosplay的消息。（摘自垠凌YouTube頻道）

垠凌LINE部落格

https://lineblog.me/yinling/

垠凌YouTube頻道

https://www.youtube.com/watch?v=LGNzdcsAfB8

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(中時 )