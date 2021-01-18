針對燒烤店疑虐童案，台中市府18日表示，男童交由外婆外公照顧，燒烤店老闆違反《兒童及少年福利與權益保障法》將依法開罰。（盧金足攝）

台中市有網友在網路貼文，指稱一家燒烤店老闆將店員的3歲小孩打到屁股大片瘀青，針對燒烤店疑虐童案，市府社會局18日表示，男童現交由外婆外公照顧；燒烤店老闆已違反《兒童及少年福利與權益保障法》將依法開罰。

社會局表示，台中市家庭暴力及性侵害防治中心家防中心18日接獲通報，立即派社工到現場了解，經驗傷確認，男童的屁股、後背與左大腿側邊，有多處瘀傷。社工評估男童母親的照顧與保護能力有限，緊急聯繫男童的外婆、外公到場，外婆、外公有照顧和保護意願，能協助後續照顧男童。

「兒虐零容忍」，社會局說，兒童保護，人人有責，依據警方初步調查，男童媽媽因男童碰觸燒烤器具，多次口頭警告無效，所以要燒烤店老闆管教。 但依《兒童及少年福利與權益保障法》第49條規定，「任何人不得對兒童少年身心虐待或不正當的行為。」違者，市府應依《兒少權法》第97條規定「處6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。」

社會局強調，若發現兒少疑似受到虐待或不當對待情事，請立刻撥打113保護專線通報，讓警方及社工人員可以立即介入並進行調查保護，維護兒少人身安全。

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(中時 )