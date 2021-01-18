大陸新型003航母排水量或接近8萬噸，一旦確定，它將成為亞洲有史以來噸位最大的航母，尺寸大約與美軍小鷹號相當。（圖／微博）

正在上海江南造船廠建造的大陸最新一艘航空母艦近期有新的變化。據網上傳出的現場照片顯示，在耗費長時間完成船體水線部分的建造後，該航母開始搭建機庫分段，原先的圍欄已無法遮蔽新建造的部份，未來水線以上建造速度會更快。新航母相當於美國小鷹號的尺寸。預計完成的噸位可能接近8萬噸，將成亞洲有史以來最大的航母。

據《多維新聞》報導，近日在中國大陸社交平台微博上流傳多張照片顯示，江南造船廠的圍欄已無法阻擋正在搭建的新型航母機庫分段。這是由於採用「總段法」建造，這艘被稱為003型的航母的建造速度將比已服役的首艘國產航母山東艦的建造速度要快，後期的水線以上部分的建造速度會容易觀察到。

大陸003型航母開始搭建機庫分段，原先的圍欄已無法遮蔽新建造的部份，未來水線以上建造速度會更快，預計完成的噸位可能接近8萬噸。（圖／百度貼吧）

報導推測，003型航母艦長約320米，水線寬約40米，與美國小鷹級航母尺寸接近，排水量或接近8萬噸。若一旦確定，它將成為亞洲有史以來噸位最大的航母。

分析指出，003型很可能會在2021年下半年下水，後期的艤裝、安裝艦島雷達和感測器，以及繫泊試驗將耗時2年時間。如此一來，003型航母很可能2024年至2025年交付海軍。

不過，有美國媒體認為，003型航母可能會更大，滿載排水量將近10萬噸，或許能達到美軍尼米茲級航母的標準。

對於003型航母的具體配置，一般認為會採用傳統蒸氣動力系統，但甲板會安裝至少3部電磁彈射器。目前大陸已在遼寧的一處基地內建有電磁彈射器，且已彈射數千次。

在艦載機方面，003型航母曾傳出將搭載被稱為空警-600的固定翼艦載預警機。該型預警機被指已在2020年8月29日進行首次驗證飛行。此外，中共軍方至今仍並未證實在江南造船廠建造新航母的消息。

(中時新聞網)