監委要求法務部移送前公懲會委員長石木欽案涉案審、檢、調相關扣押物、包括27本筆記本一併過院審查，外界質疑法務部是否會照辦。監察院司法獄政委員會召集人蔡崇義今天表示，除非資料已銷毀，否則依憲法不得拒絕。

針對司法院及法務部今天對外說明及報告，調查石木欽案監委今天說，「他們不願當壞人，壞人都要監察院來當」，所以監察院只好請司法院及法務部將所有資料移送到監察院。

對於監委要求全數3箱98宗的卷證要送到監察院。蔡崇義說，理論上從憲法的角度來看，監察院要求的資料，法務部不能拒絕，除非資料改己被銷毀，但是否會發生這樣的情況，誰也不敢講。

另對外傳前監察院已排定2月19日在司法獄政委員會討論本案，蔡崇義表示，他沒有說過這樣的話，2月19日是既定的委員會行程，當天開會會發生什麼情況誰會知道，他只能說，如果案子有送到委員會來，就會處理。

蔡崇義表示，依照判斷，司法院及法務部近日就會把相關資料送到監察院來，但屆時是否安排議程討論，還要看如何安排，通常委員會都是在一周前才會安排案件，所以很難說屆時案件如何安排，也許當天沒有討論，但也有可能就是在當天討論。

(中時 )