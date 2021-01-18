「真的太累」 五寶爸身兼二職 上工「五天」辭職了。(摘自中天電視)

台中5寶爸去年平安夜上網「賣嬰兒車籌醫藥費」的舉動，引起社會關注，不但外界紛紛援助，更有一名汽車美容業者表示願意提供江男工作機會，貼補撫育5名子女長大開銷。然而5寶爸上工僅5天，就因「太累了」而遞出辭呈，對此，洗車場老闆坦言，能夠理解江男的情況，一切都在預料之中，只希望他能對孩子負責。

5寶爸家庭慘況經媒體曝光後，吸引許多社會人士提供援助，除了物資外，一名汽車美妍中心業者更提供江男到洗車場上小夜班，月薪三萬元。不過江男起初卻一再推拖、放2次鴿子，讓不少人看衰5寶爸這份工作肯定做不久。

不出所料，才到洗車場上工5天的江男，就因為感冒提出辭呈，表示身兼兩份工作，「太累，撐不住了」。由於江男白天從事防水工程，下班後又要再趕到洗車場，忙到凌晨才收工，一天工作將近18小時，睡眠嚴重不足，讓江男累到發燒請假。

根據《中天電視》報導，江男表示，考慮到白天防水工程具危險性，需要專注力，若出意外就沒辦法照顧小孩，決定先辭掉洗車場的工作，顧好一份工作，「先把家裡穩定好，固定好就好了」。

對此，汽車美妍中心陳老闆也替5寶爸澄清，他表示，絕非江男態度不好，而是身兼兩份工真的很吃力，能夠體諒他的難處。陳老闆坦言，當初就有料到可能會這樣，「我覺得就算是正常人，也沒辦法負荷這種工作」。最後，陳老闆也祝福5寶爸工作順利，但希望他未來能對孩子負責，「敢生就要敢養」。

(中時新聞網)