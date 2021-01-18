兩個人交往，有些人會因為相處時間長，沒了新鮮感，感情也逐漸變淡，不過也有人在一起越久，越愛得難以自拔，搜狐網命理專欄「星空的能量」就點出3星座男女，在一起越久越愛對方！

金牛座：

金牛座性格沉穩，人際關係十分慢熟，尤其在感情方面，屬於比較被動的一方，交往過程中，經常讓另一半誤會是否不夠愛自己，但事實並非如此，金牛座只是不懂得如何表達情感，隨著時間的推移，他們也會越來越愛對方，儘管不會甜言蜜語，但是在生活細節中能感受到他們的用心，是最長情的代表。

巨蟹座：

巨蟹座性格溫柔細膩，感情中也一樣如此，會讓對方覺得相處起來很舒服。不過礙於一開始內心缺乏的安全感，巨蟹座不會毫無保留的對待另一半，有時候甚至會疑神疑鬼，懷疑對方不夠真心，不過隨著相處的日子越來越長，巨蟹座的心底也會更加踏實，對彼此的感情越來越有信心，並且逐漸產生依賴感，他們的愛只會越來越深，不會減少。

天蠍座：

天蠍座外表高冷傲嬌，與人保持一定的距離，也拒絕別人的刻意接近，這其實是他們內心缺乏安全感的表現，在感情中，他們一開始並不會全然將自己的愛意釋放，而是暗中觀察對方，逐漸取得信任後，才會越愛越深。

(中時新聞網)