針對6日川粉強闖國會的事件中，意外發生國會眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)的筆電失竊一事；美國有線電視新聞網(CNN)18日報導，聯邦調查局(FBI)已接獲線報，1名婦女疑似闖入國會並偷走該臺筆電，而筆電可能已出售給俄國，不禁讓人憂心美國安機密已流入莫斯科之手。

根據匿名者證詞，1名名為威廉斯(Riley June Williams)的女子闖入國會之中，帶著一夥人走上樓並進入裴洛西辦公室。威廉斯隨後拿走辦公室中的筆電與硬碟，並打算寄給一名在俄國的朋友，再由該友人出售給俄國對外情報局 (SVR) 。不過，「這筆與俄國人的交易不知何故沒有成交，威廉斯手中仍有這臺電腦，並打算毀屍滅跡」。

FBI表示，目前還沒有證據證實裴洛西辦公室的筆電已流入俄國之手，也沒有證據說明威廉斯有偷東西。不過，由於匿名者是威廉斯的夥伴，是否因害怕惹火上身而謊稱筆電沒有售出，仍在調查之中。

CNN指出，威廉斯只遭到暴力闖入公署、違反社會秩序，以及進入國會禁止空間等罪名的起訴，並沒有遭控竊盜罪。當天許多闖入國會的川粉也是遭到類似罪名的起訴。

目前威廉斯在逃且已刪除自己的社群帳號。事實上，當FBI前往威廉斯家敲門，其母告知女兒表示要離家數週，且未說明去向。當探員拿出女而闖入國會的照片請其母指認時，她母親坦承這是威廉斯沒錯，讓FBI相信威廉斯已逃亡。

(中時新聞網)