由名導符昌鋒執導歷史紀錄片《不羈—臺灣百年流變與停泊》邀請知名導演魏德聖、聯經出版總編輯兼故事執行長涂豐恩共同推本片，魏德聖推崇本片是「台灣十分罕見，從人物來帶時代的歷史紀錄片，從這個人的故事去反應整個時代的思潮，對觀眾十分極具吸引力」，涂豐恩表示：「透一條線，把臺灣跟世界歷史脈絡串起來，非常有意思。」

該片為首部從世界脈絡來回顧台灣百年，魏德聖推薦本系列寫下：「歷史是死的人做的，活的人寫的！」他說：「台灣幾百年來的歷史，基本上就是反抗史。」其中有2個東西是力量最大的，一個是「農民反抗」，另一個是「藝文反抗」。前者是為求有得吃、為身體反抗至死不渝，後者就是電影裡所闡述的「精神反抗」，柔軟中帶有強大的力量，「片中這四位傳主，用自己的藝文使命創造了一個時代。」

面對反抗，會採取什麼態度？魏德聖說：「一把刀砍到你脖子來了，你要『反擊』還是『逃跑』，2種態度。」《賽德克巴萊》中，呈現賽德克族人反擊，最後差點被滅族。而籌劃中的《臺灣三部曲》中，講述漢人、西拉雅人和荷蘭人這三個族群的故事，「逃跑是為了延續族群的生命，活著更需要勇氣」，台灣人不要因為自己的族群、祖先，曾經是逃跑來延續生命而覺得羞恥，他們所展現的，更是真正的力量！臺灣應該有這樣的能量，所以到現在都還沒有被世界連根根拔起，這就是因為我們有使命就活得下去的力量。」

畢業於台大歷史系，取得哈佛大學東亞系博士學位的涂豐恩也有感而發地說：「歷史不只會變成我們共有的記憶，它同時又有一個打開的力量，讓你知道臺灣跟世界上許多故事是有連結的。」以賴和為例，1920年代大正時代的思潮進來，很意外在片中看到符導描繪歐洲的思潮等，臺灣在這個浪潮裡去回應它或是被它帶動頗令人好奇。該片自19日起，每週二晚上10點於公視主頻播出，「公視＋」也能線上收看。

(中時 )