韓國氣質女星元真兒搭檔長腿鮮肉路雲主演韓劇《前輩，那支口紅不要塗》改編自熱門同名小說，未播出便已備受矚目，可望再掀甜寵姊弟戀韓劇熱潮。今（18）天記者會上，元真兒和路雲都異口同聲地表示，收到演出邀約時，一聽到劇名就留下深刻印象，導演李東允更透露劇名就是他們這部作品最強而有力的武器。

該劇描述年下直球男與年上高冷女間令人心動的浪漫愛情故事，集結元真兒、路雲、李賢旭、李主儐等人演出。導演李東允表示，因為劇情以化妝品公司為背景，口紅也意味著女主角元真兒要去見男友時都會特意裝扮自己，劇名的《前輩，那支口紅不要塗》代表著暗戀她的路雲在得知她遭男友背叛後的心聲。

聊起選角過程，導演李東允透露：「我看過元真兒之前的作品，覺得她演技發揮得很好也很有個人特色，如果由她來飾演『尹頌雅』會很有說服力。路雲的話，他從顏值、身高、嗓音都無可挑剔，很符合『蔡賢承』的人設，看待演技的態度時又格外真摯，優秀到讓我覺得這個世界真不公平。」

元真兒在上部作品《請融化我》裡飾演性格直爽的電視臺實習生，這次變身成為個性犀利的職場女強人，吸引後輩路雲的目光，她說：「我進演藝圈之前曾經當過上班族，這次拍戲一坐到辦公桌前，熟悉的感覺都回來了，為了瞭解劇中的化妝品公司職場生態，劇組也特地安排我跟美妝品牌人員見面，讓我可以更快地融入角色當中。」

路雲表示在爆紅校園劇《無意間發現的一天》中是漫畫人物，可以不用太在意聲音或語氣，這次為了飾演上班族，他花了很多心思在調整發聲跟發音上，觀眾應該可以看見他不同以往的一面。他在劇中結尾常說出令人動心的臺詞，像是在目擊元真兒男友出軌後，深情說出「我無法收回這單戀了」，還因此多了個「結尾妖精」的封號。

海報也話題十足，劇組安排元真兒跟路雲在街上甜蜜接吻，身高191公分的路雲和163公分的元真兒相擁，將近30公分的身高差讓劇迷直呼好萌。回憶當天拍攝狀況，元真兒笑說：「我們是真的在大街上拍攝，幸好周邊的居民都很幫忙，加上我和路雲的默契也很好，拍攝過程很順利。」路雲則表示，雖在路上接吻有點害羞，但他很努力地集中思緒拍攝。

該劇18日起每週一、二晚間8點於愛奇藝國際站播出。

(中時 )