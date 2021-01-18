中澳關係不斷惡化，大陸官媒引述水果商意見指出，澳洲櫻桃品質不佳，商家更看好品質佳的智利櫻桃，而澳媒則認為相關評論引發擔憂，櫻桃是否會成為下一個受中澳貿易爭端波及的商品。

大陸《環球時報》英文版報導，根據業內人士透露，由於供應過剩，進口櫻桃價格下跌20%。但澳洲櫻桃一向備受推崇，現在卻有水果商表示，澳洲櫻桃在大陸市場的份額下降，原因是「質量較差」、「已經過時」及「味道不如從前」，並強調智利櫻桃質量更好、價格更低，目前佔大陸市場最大份額；而2019年澳洲櫻桃出口總值近8000萬澳元，對大陸出口約3成。

《澳洲人報》報導，儘管大陸2020年對一系列澳洲產品實施貿易制裁，但澳洲國立大學高級經濟學講師Yixiao Zhou認為，並非所有產品都面臨風險，包括櫻桃。

Yixiao Zhou分析，要證明針對產品的任何貿易行為是合理，需要更強說服力的理由，而不只是質量或價格，而這些事情最終由市場決定。她並呼籲，澳洲的種植者不應該完全放棄大陸市場，雖然重建這些貿易管道很困難，而大陸市場仍在增長，經濟也相對其他國家表現佳。

(中時新聞網)