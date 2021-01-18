台南市北區公園路巷內一棟民宅，18日晚間7點多傳出火警。市府消防局獲報出動11車25人前往救援，除於13分鐘撲滅火勢外，還順利將起火戶隔宅被困在一樓廁所的一對父女救出。至於起火原因，正由消防局火調科調查中。

今天晚間7點21分左右，消防局119勤務指揮中心獲報，指北區公園路994巷內傳出火警。消防局出動大批人車前往搶救時，發現火場鄰宅一樓廁所有人受困，除出水滅火外，還派人入屋搜索，10分鐘後即順利將受困的郭姓父女救出，並將高齡81歲的郭父預防性送醫觀察，所幸沒有生命危險。

(中時 )