韓流威力席捲全球，Airbnb將與韓國華納音樂合作，透過各式線上體驗、以前所未見的方式向全球觀眾揭開你所不知道的 K-POP幕後故事。「Inside K-Pop」活動將由大勢男團 MONSTA X擔當主持，精選活動包括來自世界各地的音樂體驗、南韓美食介紹與偶像吃播、韓國潮流時裝和文化體驗，更將介紹追星族們不可錯過的音樂主題旅宿。

「Inside K-Pop」自25日起至30日止，為期六天將有14場以中文、英文、韓文或日文進行的線上體驗，從舞蹈綵排、聲樂練習、化妝教學以至網美拍照技巧，參加者可以親自體驗韓團明星的嚴格訓練，一窺K-Pop偶像和練習生的日常生活與休閒娛樂，包括一起製作手鍊紓壓等，還有偶像們會在吃播中一邊品嚐南韓超商美食，一邊與參加者閒話家常。

Airbnb全球出租與體驗業務負責人 Catherine Powell表示：「『Inside K-Pop』猶如一本虛擬護照，讓粉絲在邊境封鎖之際仍能感受韓流的魅力，揭開韓星台前幕後生活的神秘面紗。我們很高興能讓全球旅客與Airbnb充滿活力的線上社群建立關係，更期待才華洋溢的偶像明星以體驗達人的身份透過線上體驗，為世界各地的參加者帶來歡樂。」

南韓華納音樂行政總裁Clayton Jin則補充：「我們很高興能與Airbnb合作舉辦『Inside K-Pop』線上體驗，讓全球粉絲更加認識韓國流行文化。南韓華納音樂與眾家偶像們關係緊密，方得以邀請當紅明星參與並促成這次盛會。」

每場線上體驗的價格均為20美元（約台幣570元），活動將於台灣時間21 日早上7點在開放預訂，更多詳情請洽Airbnb。

(中時 )