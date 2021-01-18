民進黨桃園市議員王浩宇16日確定遭罷免，但國民黨台北市議員游淑會卻爆料，王浩宇曾和很多人提過，他想參選台北市南港、內湖區的議員這一事，國民黨副祕書長李彥秀18日狠嗆，王浩宇不會換了選區，就會突然變適任。據媒體報導，王浩宇透過簡訊回應，「選港湖區議員？連自己都沒聽說」。

台北市議員游淑慧。(圖/翻攝 游淑慧 臉書)

外傳王浩宇下一步可能轉戰北市港湖區議員傳聞，曾代表國民黨參選台北市南港、內湖立委的李彥秀，18日在臉書PO文表示，近期有朋友跑來問她意見，她只能說「不適任的民意代表，不會因為換了選區，就突然變成適任」，她更不忘狠嗆王浩宇「果然全國不分區」。

國民黨港湖區議員游淑慧接受媒體訪問時則痛批，王浩宇來台北市選議員，是他有點看不起其他選區的選民，若王浩宇到內湖南港參選，真是「對我們最大的羞辱」。

據《華視新聞》17日報導，王浩宇對於外傳參選南港、內湖？他透過訊息回應，「連自己都沒聽說」。

對於這一政壇傳聞，網友紛紛留言回應，「當台北市民好騙喔？都被中壢人罷掉的人」、「依民進黨慣例，不是該高升嗎？」、「去臺南還有希望，來臺北就懸了」、「南港人不歡迎他啦」、「太低估台北市民的智慧了」。也有網友認為，「被罷免後，到內湖南港就可以選得上？現在的七席，五席國民黨，兩席民進黨，是嫌這個選區民進黨還不夠慘嗎？」。

(中時新聞網)