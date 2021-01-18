摩鐵浴缸會吃人 重訓正妹泡澡無力掙脫 背部一片深黑淤青（翻攝 爆料公社）

網友比對發現，疑似是發生過詭異事件的木偶房。 （翻攝 靈異公社）

台北一名女網友入住新竹某間摩鐵，在按摩浴缸泡澡時竟被排水孔吸住，強大吸力造成背部出現大面積深黑色瘀血，但業者卻只願意賠償2千元，比房費還低，讓女網友無法接受。但劇情還有超展開，有網友看到貼文，發現這間是曾發生過靈異事件的怪怪木偶房，讓大家越看越毛。

這名女網友在臉書社團《爆料公社》PO文指出，15日入住新竹某間汽車旅館，在房間泡澡時，按摩浴缸旁的吸水孔突然產生強大的吸力，吸住她的背部幾乎無法掙脫，「平常有在重訓的我，完全掙脫不開，直到吸水孔又完全沒吸力後，我才能掙脫」。

強大吸力造成原PO背部出現大面積的深黑色瘀血，緊急到醫院掛急診，回到旅館已經是凌晨。隔天退房，主管僅表示，對於旅客在房間受傷覺得很抱歉，「擬了個和解書上面寫著慰問金2000，請我簽了就當沒事了」，原PO不滿的表示，住宿房費不只2000元，急診費用都是自付，她向業者提出1萬元賠償，但業者卻要她去打民事訴訟。

貼文曝光，引來網友關注回應「很危險欸，萬一被吸住的是小孩怎麼辦」、「浴缸又沒加壓強排，怎麼可能有這麼大的吸力」、「這麼大一片的瘀傷不是開玩笑的」。

不料，劇情還有超展開，有眼尖網友發現，這間摩鐵房間曾上過「靈異公社」，當時網友一家3口入住這間擺放很多木偶的房間，入睡後一家人不斷聽到奇怪聲響，整晚睡不好，更恐怖的是，網友老公凌晨5點接到一名女性打來的morning call，入住後根本沒有要求這個服務，而且check in的時候櫃檯是男生。隔天一早退房，櫃檯仍舊是同一名男生，還強調櫃檯沒有女生，也沒人morning call住客，一家人嚇壞火速離開。

(中時新聞網)