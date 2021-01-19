美國空軍C-17「全球霸王3式」(Globemaster III)大型遠程運輸機，已服役25年，總飛行時數超過400萬小時，是一重要的里程碑。它以大運量與相對短距的起飛距離而聞名，除美國空軍以外，英國、澳洲、加拿大、卡達、阿聯、科威特、印度也都是使用國。

C-17的研發計畫在1979年開始，當時美國空軍希望尋找一種可以取代C-130的大型戰略運輸機，需要有更大的運量與較短的跑道，該計畫稱為C-X，包括洛克希德、波音，與麥道都提出自己的噴射式短距起飛中型運輸機，包括波音YC-14與麥道YC-15，雖然符合標準，但是運量不會比C-130大太多。

到了1980年，美國空軍又修改了C-X的性能要求，要求更大的運量，這時麥道的C-17方案得標。

初期發展並不順利，嚴荷的性能要求，使C-17的原型機直到1990年才推出，此時冷戰已經到尾聲，1990年4月，美國國防部長迪克錢尼，將C-17訂單從210架減少到120架。

然而1990年底的伊拉克入侵科威特戰爭，又使得戰略空中運輸的需求變得重要，雖然C-17已確定趕不上參戰了，但是戰爭使C-17的研發計畫完全確定，到了1995年，首架量產型的C-17推出，隨後成為美國空軍運輸主力。1996年，美國國防部又增訂80架，只比原訂單數量少10架。

防衛部落格(Defense blog)報導，C-17的有效載荷為72.6公噸，可以從2,316公尺的跑道起飛，這種規模的機場在全世界有上萬座，擴大了C-17的部署範圍。航程4,444公里，並可降落在僅有914公尺的小型機場，這拜C-17引擎的逆推力裝置之賜。

在正常測試過程中，C-17創造了33項世界紀錄，包括有效載荷至爬升高度所需的時間，以及噴射運輸機的短距起降紀錄。C-17創造的最短起飛距離不到427公尺，而且貨艙內有20噸的載荷。

1995年5月，C-17飛機獲得了久負盛名的柯里爾獎(Collier Trophy)，這是航空發展的最高成就。1999年2月，柯林頓總統向波音公司的空中運輸和加油機項目，頒發了全國最高質量獎-馬爾科姆·鮑德里奇國家品質獎(Malcolm Baldrige National Quality Award)表彰其空運工作的卓越表現。 C-17的製造商麥道公司於1997年與波音合併，麥道成為消失公司，有點遺憾。

(中時新聞網)