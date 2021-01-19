運彩「過關組合全餐」是很多購券者喜愛的一種投注方式，尤其最常被使用在高賠率的玩法，因為只要過1關，通常就可以回本，如果過越多關，獎金就會加乘變大，今天就來跟大家分享一位購券者以350元買「過關組合全餐」抱回223,250元獎金的投注眉角。

350元買運彩「全餐」抱回22萬多元獎金

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(陳威成攝)

「過關組合」可以擇定2場以上(最多到8場)的比賽，同時購買「過1關(又稱單場)」、「過2關」、「過3關」、「過4關」…及「過8關」等組合。這樣的投注方式結合了「過關」與「組合」，其中「過關」(又名串關)是可以讓賠率連續相乘獎金變大、「組合」則可讓中獎的機會提高，把兩者結合在一起，就是所謂的「過關組合」，是一種可以兼顧「中獎機會高低」及「中獎金額大小」的投注方式。

運彩過關組合說明。(台灣運彩提供)

過關組合中有所謂的「全餐」，就是購券者把所有挑選比賽場次的組合全部都買，俗稱「全包」，舉例來說如果購券者挑了3場比賽，過關組合的『全餐』就是把過1關的3個組合、過2關的3個組合以及過3關的1個組合全部都買，即總共7個組合「全包」，可以每個組合買20元合計140元，也可以每個組合30元合計210元…以此類推。

運彩過關組合「全餐」說明。(台灣運彩提供)

11/24板橋的投注站有1位購券者選了3場足球賽，他都挑高賠率的正確比數玩法，分別是「諾里奇Vs. 斯托克城 正確比數3:2賠率28倍」、「伊斯坦堡BFK Vs. 曼聯 正確比數1:4賠率13倍」及「聖彼得堡澤尼特Vs. 拉齊歐比數1：3賠率10倍」，他買「過關組合全餐」，即過1關(C3取1，共3組)、過2關(C2取3，共3組)及過3關(C3取3，共1組)共7組「全包」，每組合買50元，總計投注350元，只要中1場，獎金最少就有500元(50元X10倍=500元)，就可以回本且小賺150元；如果中2場獎金至少會有7,650元(50元X10倍＋50元X13倍＋50元X10倍X13倍=7,650元)，翻了21倍，也有可能高達(50元X13倍＋50元X28倍＋50元X13倍X28倍=20,250元)獎金，那就翻了57倍；比賽結果他3場全數命中，開心抱回223,250元獎金(50元X28＋50元X13+50元X10＋50元X 28X13＋50X13X10元X+50元28X10＋50元X 28X13X10)，大大翻了638倍。

350元買「正比」全餐抱回223,250元實例。(台灣運彩提供)

運彩「過關組合全餐」只要其中有組合中獎就有機會回本，中獎組合越多翻倍獎金就越高，特別是在高賠率選項中獎時，提供大家投注參考。

350元中223,250元獎金彩券。(台灣運彩提供)

(中時新聞網)