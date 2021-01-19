台積電周五（15日）股價收在601元，市值一度飆上16兆元，但護國神山暴漲對台灣是好事嗎？專家認為，川普制裁華為、中芯，中美兩強相爭，也讓台積電成為地緣政治爭奪焦點，並拉高台灣的風險，台灣應加入大國博奕戰局？還是適度保持中立？這抉擇攸關台灣未來，值得國人反思。

投資銀行家、藍濤亞洲總裁黃齊元在商業周刊撰文指出，台積電現在占台股市值3成，為用電、用地、用人超級大戶，還會繼續提升，未來占台股一半市值，不是沒有可能。台積電超越了台灣，正在吞噬台灣，但事實是台積電不等於台灣。

「台積電股價再漲4成，就可以超越市值7,000億的騰訊，打敗中國大陸最優秀的企業，成為亞洲企業龍頭。」

他提到，川普用半導體打擊華為、中芯國際，中美兩強相爭，台積電漁翁得利。誠如張忠謀所言，台積電成了地緣政治家必爭之地，不妨看一下台積電的戰略價值。

黃齊元分析，台灣去年GDP是6,350億美元，以台積電目前市值（5,360億美元），再漲20%即超過台灣GDP。換言之，台積電比台灣值錢，台灣＝半導體＝台積電，依照川普邏輯，半導體＝戰略武器＝制中利器。在北京眼中，台積電可能比台灣更有戰略價值，有了台積電，就不用怕美國，因為連英特爾都向台積電求救，中國再也不必擔心被老美「卡脖子」。

黃齊元示警，當台積電變成武器、成為地緣政治爭奪的焦點，台灣的風險也隨之增高，我們應加入大國博奕的戰局？還是適度保持中立？繼續陷在「護國神山」迷思中是沒有意義的，我們住在原子彈旁邊，它不僅扭曲了所有資源的分配，而且威力還不斷在提升，2奈米製程代表「原子彈2.0」。

他認為，國人自己要覺醒，不是別人的棋子，要主宰自己的命運！台灣本來就很好，未來會更好，不需要跟隨別人起舞。

(中時新聞網)