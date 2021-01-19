攝影師布謝塔塔（Karim Bouchetata）記錄下13日撒哈拉沙漠降雪的罕見畫面。

今年冬天台灣經歷好幾波寒流，氣溫驟降至10度以下，比往年更冷，1月非洲撒哈拉沙漠竟也罕見下起雪來，氣溫下探攝氏零下3度，白雪覆蓋整片沙丘，宛如置身童話世界。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，1月13日位處撒哈拉沙漠的阿爾及利亞艾因塞弗拉小鎮（Ain Sefra）氣溫驟降至攝氏零下3度，天空飄起雪來，沙丘上覆蓋一片白雪，小鎮宛如置身童話世界。

Ice blankets the Sahara desert while snow falls in Saudi Arabia where temperature has dropped to -2C https://t.co/aEq4UMca3e — Daily Mail Online (@MailOnline) January 18, 2021

攝影師布謝塔塔（Karim Bouchetata）馬上扛起相機記錄下這難得景象，一旁還有牧羊人如往常般在沙地上牧羊。

中東國家沙烏地阿拉伯西南邊的阿西爾（Aseer）地區上周溫度也下探攝氏零下2度，當地半世紀以來頭一回下雪，沙漠罕見被白雪覆蓋，吸引許多居民及觀光客興奮湧進沙漠地帶賞雪，駱駝也被拍到在大雪中前進，駝峰上的坐墊也積了厚厚一層雪。

沙漠地帶下雪縱然罕見，但過去並非沒有前例，白雪降至地表後，通常隔日就會因為氣溫上升融化。海拔1,000公尺高的艾因塞弗拉小鎮堪稱是進入撒哈拉沙漠的門戶，這也並非當地頭一回降雪，2018年1月，艾因塞弗拉小鎮被記錄到積雪深達40公分，是1980年以降，當地40年來第3度降雪。報導指出，當地1月平均最低溫為攝氏12度，最高溫為7月的攝氏40度。

(中時新聞網)