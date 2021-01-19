【回憶殺】台灣女星廖家儀PO出的香港五貴婦照片---廖家儀、胡晴雯、白歆惠和吳佩慈都在前幾篇陸續提到，本篇會介紹最後一位貴婦賈欣惠，她活躍演藝圈時跨足戲劇和主持，9年前結婚後隨夫定居香港，逐漸淡出螢光幕，偶爾才會透過網路分享生活。

賈欣惠20歲出道，除了主持節目《快樂Sunday》、《世界非常奇妙》、《群星會鐵人》等，還有電視劇的演出，像是《台灣靈異事件》、《麻辣鮮師》、《國光異校》、《戀夏38℃》等，尤其她把《麻辣鮮師》一角童老師的溫婉氣質詮釋得十分到味，與飾演磊哥的謝祖武大談戀愛，至今仍讓觀眾印象深刻。不只拍戲和主持，她還當起作家，將出國進修的點點滴滴紀錄下來。

賈欣惠和謝祖武曾合作《麻辣鮮師》。（圖／中時資料照）

賈欣惠的緋聞不算多，幾乎都是圈外男友，其中一位長跑多年，無奈分手收場，花了好一陣子才釋懷。重新出發後，賈欣惠藉由姐姐認識到任職金融業高層的現任老公Stephen，她在節目《康熙來了》透露，起初兩人並無任何火花，而且男方的家鄉在美國，一年才回台灣一次，認識3年多有了第一次互動，原來Stephen陪她去參加男性友人邀約的飯局，該男卻沒付錢離席，Stephen二話不說付掉全部，給賈欣惠留下良好印象；後來Stephen邀請賈欣惠參加香港朋友的婚宴，但沒等到男方的告白，賈欣惠放話交往對象要是以結婚為前提的人，因為不想浪費時間了！結果Stephen隔天馬上飛到台灣找她，終於升格為戀人。

交往1年多，賈欣惠答應Stephen的求婚，2012年在君品酒店舉行婚禮，由於賈欣惠是基督徒，被問到是否有婚前性行為？她尷尬地表示：「當彼此確定關係後，現在是『有關係』也沒有關係。」間接承認婚前啪啪。但賈欣惠解釋剛交往時，Stephen很尊重她的信仰，維持純純的愛，直到認定會走一輩子才「沒關係」，而Stephen也跟著受洗為基督徒。

賈欣惠和香港金融才子Stephen 2012年結婚。（圖／中時資料照）

離開演藝圈近9年，賈欣惠曾透露搬到香港時起初很不習慣，常常會思念台灣的親友，不過今年41歲的她幾乎沒留下歲月痕跡，即便生下兩個寶貝女兒，身形依舊纖細。

(中時新聞網)