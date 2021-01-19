陳志金改編「更可怕的6件事」，強調最要特別關注的並不是星座，而是「太座」。(摘自志金臉書)

日前一張星座哏圖「世界上最可怕的六件事」在網路上瘋狂轉載，許多知名藝人、網紅都非常有共鳴，甚至連國「國師」唐綺陽也分享坦言「身受其害！」不過，名醫陳志金卻將這哏圖改編成「更可怕的6件事」，強調最要特別關注的並不是星座，而是「太座」，又再度笑翻一片網友。

日前瘋傳的「世界上最可怕的六件事」哏圖指出，這6件事分別為「得罪天蠍座；欺負獅子座；愛上水瓶座；拋棄巨蟹座；對象雙子座；你是天秤座。」簡單點名六個星座的哏圖卻意外先起廣大迴響，連唐綺陽都直呼有感，光是在她臉書上就超過1.5萬次分享，吸引2萬則留言，11萬人按讚。

對此，奇美急診名醫陳志金也跟上這流行哏圖，還巧妙地改編成「更可怕的六件事」。陳志金表示，「最近好多人在轉貼這星座貼圖，阿金提醒，最要特別『關注』是『太座』。」細看圖片，世界上最可怕的6件事變成「得罪太座；欺負太座；不愛太座；拋棄太座；對嗆太座；你不是太座。」

最後，陳志金貼心提醒男士們，可以先把圖存下來保平安，強調「安太座比安太歲重要！」更備註說，「歡迎分享給有求生慾望的人」。文章一出，網友紛紛笑歪，不管男女都能感同身受，大讚「阿金師果然有智慧！」網友表示「這是真的，太座非常重要」、「一天24小時，要安好安滿！才能高枕無憂了！」、「不知道安太座的人就是『自造』麻煩」、「太座痛苦，保證老公終身痛苦」、「安太歲保平安，安太座保一世」。

(中時新聞網)