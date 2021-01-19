泰新系統1988年成立，從事電機系統整合、施工安裝、測試及維修等業務。（盧金足攝）

用手機APP就能運作家裡的一切事務，出門也不用帶卡片，有手機就夠了。（盧金足攝）

為國立台灣美術館、故宮南院、台中市政府等重大公共建設，提供機電工程、消防系統工程、預製工法與防震工法等系統整合工程的泰新系統科技，將多年科技經驗，由旗下泰御建設在台中七期打造智能宅，泰新科技董事長李金池說，一步一腳印創業至今，因應台灣將進入高齡時代，不必擔心出門時忘記關瓦斯爐，不必煩惱水電沒關，只要運用手機APP系統，就能掌握居家生活。

「用手機就能操控全齡宅，從手機與監視器遠端遙控」，李金池說，「泰御天鑄」擴大服務高齡者的配備，不必怕瓦斯忘了關，消防和水電永續服務，手機APP設計使用簡單方便，自己帶領擁有博碩士成員機電開發團隊，研發智能宅。

李金池指出，現代人生活結合科技，科技來自人性的運用，所以積極開發智能化相關設備，如車牌辨識系統等，獲得大型百貨公司與企業界廣泛使用。

很多建案推出二代宅、三代宅，李金池說，其實應該推動全齡宅，所以他將30多年實戰經驗，智慧化系統加持，泰新系統1988年成立，從事電機系統整合、施工安裝、測試及維修等業務。

近年更以整合應用、系統工程為目標，將消防工程整合導向於「智慧型火災預警系統」，以先進管路預製工法，結合APP實現智慧E化，讓相關設備得以串聯智能攝影機、中央監控等系統，打造安全的消防物聯網。

「用手機APP就能運作家裡的一切事務，出門也不用帶卡片，有手機就夠了」，李金池表示，導入智慧化系統，泰新科技最拿手的機電系統，運用在生活環境中，房子愈蓋愈方便，但也要能夠愈符合人性，看好聰明的智能宅，未來將成為必要設備的趨勢。

李金池認為，高齡者使用高科技，其實大部分接受度都很高，尤其，進入家門不必用鑰匙、卡片，只要人臉辨識安全又方便，現在疫情嚴峻，為防疫很多人盡量少接觸公共使用的設備，如電梯已進步到可以用手機遙控，不必用手指去按電梯樓層，結合智慧型手機家中好像有一位貼心管家，出門在外用手機請物管公司協助操作，手機不只是電話連繫功用，更是現代人「機」不可失的好工具。

(中時 )