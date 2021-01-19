前特偵組發言人、高檢署檢察官的知名律師張進豐、簡珮玲夫婦，遭李力建設負責人李鴻章指控2人涉嫌與兒子張庭耀，佯稱投資澳洲墨爾本市區土地為由獲利可期，卻涉嫌偽造匯款證明，詐財澳幣1300多萬，約台幣近3億多元，涉嫌詐欺、偽造文書；台北地檢署18日指揮調查局台北市調查處兵分3路搜索及約談張進豐、簡珮玲夫婦到案，移送北檢訊後，19日凌晨諭知簡女限制出境、出海後請回。張進豐則漏夜偵訊。

另張庭耀人在國外，檢調擇日約談。

檢調接獲檢舉，2018年4月，張進豐夫婦邀請李力建設負責人李鴻章及其張姓親屬餐敘，之後由兒子張庭耀代為赴約，張庭耀在席間向李、張宣稱他與家人在澳洲成立「EVERLAND集團」，計畫在當地投資當地房產，遊說李、張等人掏錢投資。

2018年5月12日，張庭耀向建商出示可行性評估報告，指該筆土地的獲利空間不小，遊說李、張等人一起到澳洲墨爾本實地考察，李、張等人看好該地地段及考量投資區塊完整，於是便與張進豐家族簽約合作。

李、張指控，張進豐家族聲稱依照澳洲不動產的交易慣例，須先支付澳幣1200萬元，若依雙方對分的投資比例，建商須支付澳幣600萬元，建商依約匯出款項後，同年9月3日張進豐家族所看中的土地，卻被澳洲墨爾本的開發商「Mirvac」買下。

張進豐家族則聲稱已將第二期投資款匯入信託帳戶，邀李、張等人簽立澳洲墨爾本土地合夥交易契約書，簽約後則在同月19日，依約匯款澳幣425萬元至信託帳戶。

直到2018年12月，李、張等人前往澳洲墨爾本與張庭耀開會，當時張庭耀指預計在隔年年中進行第3次增資，但1個多月後，張進豐卻致電給李，指土地要改興建商業辦公室大樓，須盡快增資才來得及辦理變更設計，李起疑查帳後懷疑被騙，向調查局檢舉。

調查局懷疑，張進豐等人疑在未購得土地的情形下，偽造銀行帳戶往來明細、土地買賣合約，誆稱合約如期進行，詐騙澳幣1300多萬，約台幣2.8億多元。

(中時 )