為了解外貌與性特徵是否真的對性騷擾產生影響，華盛頓大學心理學研究生針對4,000多名參與者，進行11項實驗。結果發現，相較於長相與身材不符合大眾期待的女性，正妹投訴性騷擾的確比較容易成立，而長相較為一般的人則很難說服人們自己遭到性騷擾。

社會大眾普遍有種迷思，即臉蛋姣好、身材曼妙的女性，更容易遭到性騷擾。這讓長相不符合主流審美觀的女性，在投訴職場性騷擾時，往往不被採信，進而造成法律上的歧視。

隨著#Me Too運動的盛行，愈來愈多人勇敢站出來陳述自己遭到性騷擾的經驗。但是這些證詞是否可性？是否因為外貌、身材而讓人輕易將人定罪，或是讓加害者逍遙法外，這引起研究人員的興趣，想一探究竟。

研究團隊針對4,000名參與研究的志願者，進行11項不同的實驗。參與者將被詢問一系列問，包括誰遭到性騷擾，性騷擾的定義為何，以及怎麼看待性騷擾。

在其中5項實驗中，參與者會閱讀關於女性遭到性騷擾，以及沒有遭受性騷擾的故事；隨後，參與者要畫出自己認為這些故事中的女孩應長甚麼模樣，或是從一系列照片中找出最符合該故事的女性樣貌，以評估這些故事中女性們真實樣貌與想像中的樣貌差異程度。

在另外4個實驗中，參與者會閱讀一段游走在性騷擾邊緣的故事，例如上司詢問女同仁的私生活。然後，參與者一樣要挑選自己心中最符合這段故事的女性長相，並評估其是否受到騷擾。在另外2個實驗中，參與者則被要求畫出遭到性騷擾的女性應長甚麼樣，以及沒遭到性騷擾的女性長相為何。

結果發現，在前5個實驗中，參與者心中認為遭到性騷擾的女性，以正妹居多。在另4個實驗中，與正妹相比，長相較不符合普羅大眾口味的女性，即使遭到性騷擾，參與者也往往認為沒有這回事。在最後2個實驗中，參與者畫出的性騷擾受害者往往都是典型的美女。

研究人員指出，這項研究是針對外貌對性騷擾可能性與認定的實驗，未來可以研究種族、性別與性別認同，是否會影響一般人對性騷擾的判定。另如，非裔女性在投訴性騷擾時，是否較不容易被人採信，也被人認為不容易受到性騷擾。

這項研究證實，在職場或法院進行性騷擾投訴與官司時，不具性吸引力的人可能面臨更多困難與歧視，正義也較難被伸張。研究團隊希望這項研究能提醒人們，不管一個人是否外貌好看，騷擾都可能發生。

研究人員班迪特勞(Bryn Bandt-Law)指出，這無疑是一種歧視。人們往往認為長相與性吸引力較一般的人，其受到性騷擾的可信度與受害程度都較低，而讓加害人逍遙法外。研究結果證實法律可能不能保護被害人，或誤罰無辜人。透過了解長相無關遭騷擾的可能性，司法正義才有機會提高。

(中時新聞網)