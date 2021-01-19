衛福部長陳時中帶領台灣防疫有成，好成績讓他博得神人般的地位，但他在防疫政策上常出現雙標現象，引來外界的批評。近日北部醫院爆發群聚感染事件，不該公布的醫院名稱，他竟自打臉說溜了嘴。對此，資深媒體人黃光芹表示，上一次說了「林口」二字，要大家假裝没聽見，這一次說溜嘴，卻好像原本就該公布似的，到底標準何在？是解禁了嗎？捍衛標準的她感嘆，自己成了豬八戒。

黃光芹18日晚間在臉書發文說，她算是很守規矩的，指揮官說不能說院內感染的醫院院名，從去年的長庚到這一次的部立桃醫，她均十分自律，近作《戰疫》一書付梓前，還特意請文編做了校正，只寫了XX。只要誰違反規定，上節目很難不被她釘一頓。

未料，北部醫院一周爆出5醫護染疫，他在疫情記者會上說溜嘴，認了北部醫院就是衛福部部立桃園醫院。黃光芹質疑，那以後到底可不可以說？標準何在？何時公布？會不會引起恐慌？哪一次不是大家都知道是哪一家，問題是准不准公布？是解禁了嗎？如果怎樣都可，過去柯文哲只不過曝了陽明山的集中檢疫所，為何被罵個滿頭包？這例能開嗎？

黃光芹覺得自己成了豬八戒，還有徐巧芯事件。之前她公布紐西蘭機師足跡，還扯自己被查水表，她在電視上把徐罵一頓，即使第二次評論同樣議題，她依然堅持，不是別人可以，而徐為什麽不可以？是通通不可以！但指揮官對友好媒體人態度不同，而自己卻未置一詞，倒是對徐巧芯有些抱歉了。

黃光芹又舉一例，現在包括指揮中心和她自己，左一句護理師，右一句染疫醫師，要知道，去年染疫的機組員，指揮中心只公布案名，當記者進一步求證，指揮官說，別以為我會告訴你們。到底能不能說？該怎麼說？只有靠自己揣摩。最後黃光芹說，其他還有…，她就不寫了。她自言，她醉了，還醉得不清。

(中時新聞網)