調查全球防疫行動的一群獨立專家論定，中國和世界衛生組織（WHO）在疫情暴發初期原本可以採取比較迅速的行動，以避免災難發生。

世衛去年成立的「大流行防範和應對獨立小組」（Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response）今天表示，針對中國開始出現疫情危機所進行的評估「顯示，當時可能已有早期跡象出現，可據以採取比較迅速的行動」。

這個小組撰寫的第2項報告指出，可能感染疫情的所有國家應立即執行防堵措施。這項報告預定明天向世衛執行委員會提出。

報告中說，顯而易見，「中國地方和中央衛生當局去年元月本可採取比較強勢的公衛措施」。

報告也批評世衛在危機發生之初拖延時日，直到2020年元月22日才召開緊急委員會會議；而且直到一週後，才宣告此一疫情是國際關注的公共衛生緊急事件（PHEIC），應進入最高警戒層級。（譯者：張佑之）1100119

(中央社)